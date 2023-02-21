Акулина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1844

Сын: Севастьян Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Миронов

Смерть
Неизвестно
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