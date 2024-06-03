Садыкова (Ахметшина) Алсу Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Ахметшина) Алсу Шарафутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1971

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1970 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1971

Отец: Ахметшин Шарафутдин Гилязетдинович

Мать: Ахметшина (Салахова) Гульзайнап Бадгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
29.08.1992

Муж: Садыков Навиль Накипович

Рождение ребёнка
17.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Навиль Накипович

Рождение ребёнка
05.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Навиль Накипович

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