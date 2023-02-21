Якубцов Владимир Анатольевич
Место рожденияд. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рождения1963
Дата смерти16.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Якубцов Анатолий Сергеевич
Мать: Якубцова Анна
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
16.07.1970
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР