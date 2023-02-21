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Якубцов Владимир Анатольевич

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Место рождения

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

1963

Дата смерти

16.07.1970

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Якубцов Анатолий Сергеевич

Мать: Якубцова Анна

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
16.07.1970
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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