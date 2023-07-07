Ионычев Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонычев Андрей Сергеевич

Ионычев Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.2008

Дочь: Ионычева Наталья Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.2018

Дочь: Ионычева Ксения Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close