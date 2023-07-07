Ионычев Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.2008
Дочь: Ионычева Наталья Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.2018
Дочь: Ионычева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности