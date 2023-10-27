Яшин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1967
Сын: Яшин Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно