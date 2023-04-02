Сабанов Михаил Павлович
Место рожденияс.Зубовка, Челно-Вершинский р., самарская обл
Дата рождения09.10.1896 ст.
Дата смерти22.12.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1896 ст.
с.Зубовка, Челно-Вершинский р., самарская обл
Св-во выдано 10.11.1938
Крещение
13.10.1896 ст.
Восприемники тогоже села крестьянин Василий Ананиев Барабанов и крестьянская девица Евгения. Михайлова Сабанова
Бракосочетание
02.03.1926
самарская губ., мелекесский у, чистовская вол. с.Зубовка
Осуждение
?.05.1926
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Рождение ребёнка
19.03.1935
Дочь: Антипова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сабанов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Воякина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна
Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.12.1942
сталинградская обл. стан.Гнилоаксайская