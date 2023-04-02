Сабанов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабанов Михаил Павлович

Сабанов Михаил Павлович

avatar

Место рождения

с.Зубовка, Челно-Вершинский р., самарская обл

Дата рождения

09.10.1896 ст.

Дата смерти

22.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1896 ст.

Отец: Сабанов Павел Михайлович

Мать: Сабанова Акилина (Акулина) Петрова

с.Зубовка, Челно-Вершинский р., самарская обл
Св-во выдано 10.11.1938
Крещение
13.10.1896 ст.
Восприемники тогоже села крестьянин Василий Ананиев Барабанов и крестьянская девица Евгения. Михайлова Сабанова
Бракосочетание
02.03.1926

Жена: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна

самарская губ., мелекесский у, чистовская вол. с.Зубовка
Осуждение
?.05.1926
см. источники
Рождение ребёнка
19.03.1935

Дочь: Антипова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Сабанов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Воякина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сабанова Пелагея (Полина) Тимофеевна

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.12.1942
сталинградская обл. стан.Гнилоаксайская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close