Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федорова

Анна Федорова

Место рождения

Филатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Филатово, Рузский, Московская область
Запись №53 Деревни Филатова крестьянин Феодор Онуфриев и законная жена его Матрена Кузмина; оба православного исповедания
Крещение
20.11.1875 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Петр Сампсонов и деревни Булыгиной помещица Надежда Алексеева Банина Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с дьяконом Федором Орловым
Бракосочетание
17.05.1892 ст.

Муж: Герасим Григорьев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянина Григория Николаева сын Герасим Григорьев, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Филатова, к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close