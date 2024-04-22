Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения19.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
19.11.1875 ст.
Запись №53 Деревни Филатова крестьянин Феодор Онуфриев и законная жена его Матрена Кузмина; оба православного исповедания
Крещение
20.11.1875 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Петр Сампсонов и деревни Булыгиной помещица Надежда Алексеева Банина Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с дьяконом Федором Орловым
Бракосочетание
17.05.1892 ст.
Муж: Герасим Григорьев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянина Григория Николаева сын Герасим Григорьев, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Филатова, к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно