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Трубин Иван Николаевич

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Трубин Николай Савинов

Мать: не указана

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
?.12.1944
Трубин Иван Николаевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Вологодская обл., Кубено-Озерский р-н, Едковский с/с Наименование военкомата: Кубено-Озерский РВК, Вологодс... Показать все

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