Трубин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Трубин Николай Савинов
Мать: не указана
Смерть
?.12.1944
Трубин Иван Николаевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Вологодская обл., Кубено-Озерский р-н, Едковский с/с Наименование военкомата: Кубено-Озерский РВК, Вологодс... Показать все