Холков Григорий Иванович
мужской, родился 1867 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецХольков Иван Михайлович1841 г.р.
МатьХолькова Марина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Холкова) Марфа Григорьевна20.06.1892 ст. г.р.
Холков Иван Григорьевич17.07.1900 ст. г.р.
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Рождение
1867 ст.
Отец: Хольков Иван Михайлович
Мать: Холькова Марина Ивановна
Бракосочетание
09.01.1885 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1892 ст.
Дочь: (Холкова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1900 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно