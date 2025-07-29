Холков Григорий Иванович 1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Холков Григорий Иванович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1867 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Хольков Иван Михайлович1841 г.р.
Мать
Холькова Марина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Холкова) Марфа Григорьевна20.06.1892 ст. г.р.
Холков Иван Григорьевич17.07.1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Хольков Иван Михайлович

Мать: Холькова Марина Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
09.01.1885 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
20.06.1892 ст.

Дочь: (Холкова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
17.07.1900 ст.

Сын: Холков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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