Николаева Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина (Николаева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1986
Сын: Николаев Василий Александрович
Отец ребёнка: Николаев Александр Георгиевич
БАСС г. Стерлитамак