Николаева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952

Отец: Корняк Владимир Антонович

Мать: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина (Николаева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
11.04.1986

Сын: Николаев Василий Александрович

Отец ребёнка: Николаев Александр Георгиевич

БАСС г. Стерлитамак

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