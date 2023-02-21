(Яхонина) Зиновия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яхонина) Зиновия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.02.1798

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яхонин Гаврила Стефанов

Мать: не указана

Смерть
28.02.1798
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