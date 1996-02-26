Михайловский Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловский Иосиф Александрович

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Место рождения

Харьков

Дата рождения

01.02.1920

Дата смерти

26.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков
Место жительства
С 1930 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1937 по 1940
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1952
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1952
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1996
Тула, город Тула, Тульская область
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