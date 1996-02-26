Михайловский Иосиф Александрович
Место рожденияХарьков
Дата рождения01.02.1920
Дата смерти26.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков
Место жительства
С 1930 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1940
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1952
Место жительства
По 1952
Смерть
26.02.1996