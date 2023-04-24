Тимофеева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2019

Дочь: Сергеева Ника Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.2021

Сын: Сергеев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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