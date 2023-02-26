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Анастасия Иванова
Анастасия Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Нилов
1876 г.р.
Мать
Феодосия Андреева
Около 1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1906
Отец:
Иван Нилов
Мать:
Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно
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