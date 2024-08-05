Ефимия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Телюков 1 Петрович

Отец ребёнка: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич

Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: (Телюкова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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