Ефимия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Телюков 1 Петрович
Отец ребёнка: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич
Рождение ребёнка
10.08.1897
Дочь: (Телюкова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно