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Баннов Дорофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

22.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Баннов Иван

Мать: Баннова Варвара Артемовна

Рождение ребёнка
?.09.1919

Сын: Баннов Максим Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

хутор Романов, Орловский район
Бракосочетание
1921

Жена: Баннова Лукерья Михайловна

Вышла замуж в 16 лет за Бабкина в 1921 за Баннова
Рождение ребёнка
1923

Сын: Баннов Леон Дорофеевич

Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна

Антонов, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.05.1928

Дочь: Янборисова Феодосия Дорофеевна

Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна

Антонов, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
15.11.1944

Жена: Борисова Прасковья Климоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брылева Евгения Ивановна

Смерть
22.09.1962
Антонов, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
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