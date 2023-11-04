Баннов Дорофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти22.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Баннов Иван
Рождение ребёнка
?.09.1919
хутор Романов, Орловский район
Бракосочетание
1921
Вышла замуж в 16 лет за Бабкина в 1921 за Баннова
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1928
Дочь: Янборисова Феодосия Дорофеевна
Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна
Бракосочетание
15.11.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брылева Евгения Ивановна
Смерть
22.09.1962