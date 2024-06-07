Ананьева (Лукошкина) Ульяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
10.10.1876 ст.
Муж: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шачнева (Ананьева) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Киселёва (Ананьева) Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лукошкина (Ананьева) Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ананьева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ананьева Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Агриппина и Иоанн -близнецы
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ананьева Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин
Смерть
Неизвестно