Ананьева (Лукошкина) Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Лукошкина) Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лукошкин Фёдор Кириллович

Мать: Лукошкина (Рябова) Анна Михайловна

Бракосочетание
10.10.1876 ст.

Муж: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шачнева (Ананьева) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Киселёва (Ананьева) Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Ананьев Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лукошкина (Ананьева) Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ананьева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ананьева Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Агриппина и Иоанн -близнецы
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ананьев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ананьева Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьев Сергей Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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