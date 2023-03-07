Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Михаил Иванович
Мать: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно