Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Михайлович

Семен Михайлович

avatar

Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Михаил Иванович

Мать: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Марковна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close