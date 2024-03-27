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Калмыков Петр Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Калмыков Иван

Мать: Калмыкова Елена

Россия
Рождение ребёнка
19.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

г. Тамбов
Рождение ребёнка
09.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

г. Тамбов
Смерть
Неизвестно
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