Калмыков Петр Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Калмыков Иван
Мать: Калмыкова Елена
Россия
Рождение ребёнка
19.02.1957
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1961
г. Тамбов
Рождение ребёнка
09.08.1964
г. Тамбов
Смерть
Неизвестно