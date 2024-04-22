Чебыкина (Меньшикова) Анастасия Андроновна
Место рождения
Дата рождения12.11.1910
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910
Рождение ребёнка
15.01.1930
Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1931
Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Галина Давыдовна
Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1936
Дочь: Смирнова Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волокушино, Артинский, Свердловская область
Смерть
1984
Бараба, Артинский, Свердловская область