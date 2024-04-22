Чебыкина (Меньшикова) Анастасия Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина (Меньшикова) Анастасия Андроновна

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

12.11.1910

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910

Отец: Меньшиков Андрон Григорьевич

Мать: Меньшикова Евлампия Захаровна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1930

Сын: Чебыкин Павел Давыдович

Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Чебыкин Иван Давыдович

Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Галина Давыдовна

Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1936

Дочь: Смирнова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Чебыкин Давыд Васильевич

Сухановка, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебыкин Давыд Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Сухановка, Артинский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Волокушино, Артинский, Свердловская область
Смерть
1984
Бараба, Артинский, Свердловская область
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