Плюхин Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Плюхин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Плюхина Наталия Егоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина Филипповна
Мать ребёнка: Плюхина Наталия Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устинья Филипповна
Мать ребёнка: Плюхина Наталия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина Наталия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно