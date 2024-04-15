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Плюхин Филипп Андреевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Плюхин Андрей Иванович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плюхин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Плюхина Наталия Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Филипповна

Мать ребёнка: Плюхина Наталия Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устинья Филипповна

Мать ребёнка: Плюхина Наталия Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Наталия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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