Антропова Екатерина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова Екатерина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Антропов Захар Иванович

Отец ребёнка: Антропов Иван Гаврилович младший

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Антропов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Антропов Иван Гаврилович младший

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Иван Гаврилович младший

Смерть
Неизвестно
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