Норовяткин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1930
Дата смерти21.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930
Отец: Норовяткин Александр
Мать: Норовяткина Мария
Рождение ребёнка
17.04.1951
Дочь: Березина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Норовяткин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.09.1957
Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1959
Сын: Норовяткин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.03.1961
Сын: Норовяткин Николай Иванович
Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1964
Дочь: Варченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1978