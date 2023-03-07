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Норовяткин Иван Александрович

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Место рождения

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.01.1930

Дата смерти

21.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930

Отец: Норовяткин Александр

Мать: Норовяткина Мария

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1951

Дочь: Березина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Норовяткин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1957

Сын: Норовяткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
21.03.1959

Сын: Норовяткин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.1961

Сын: Норовяткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
02.02.1964

Дочь: Варченко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Норовяткина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норовяткина Анна Федоровна

Смерть
21.06.1978
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