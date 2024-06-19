Ивахненко (Брежнева) Елена Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.10.2005
Дочь: Ивахненко Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ивахненко Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
01.12.2008
Дочь: Ивахненко Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Ивахненко Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.2018
Дочь: Ивахненко Алиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Ивахненко Евгений Григорьевич