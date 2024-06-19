Ивахненко (Брежнева) Елена Игоревна 15.07.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивахненко (Брежнева) Елена Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1987

Отец: Брежнев Игорь Владимирович

Мать: Брежнева (Стрельцова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.10.2005

Дочь: Ивахненко Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ивахненко Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
01.12.2008

Дочь: Ивахненко Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Ивахненко Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
30.05.2018

Дочь: Ивахненко Алиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Ивахненко Евгений Григорьевич

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