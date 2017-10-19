Мухамедьярова Сайма Сулеймановна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1936
Отец: Мухамедьяров Сулейман
Мать: Ханифа
Рождение ребёнка
05.01.1961
Сын: Ражап
Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы
Рождение ребёнка
04.01.1963
Сын: Рафик
Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы
Рождение ребёнка
1966
Сын: Расуль
Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы
Рождение ребёнка
1971
Сын: Юныс
Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы
Смерть
19.10.2017