Мухамедьярова Сайма Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедьярова Сайма Сулеймановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1936

Дата смерти

19.10.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1961 г.р.
1963 г.р.
1966 г.р.
1971 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1936

Отец: Мухамедьяров Сулейман

Мать: Ханифа

Рождение ребёнка
05.01.1961

Сын: Ражап

Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы

Рождение ребёнка
04.01.1963

Сын: Рафик

Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы

Рождение ребёнка
1966

Сын: Расуль

Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы

Рождение ребёнка
1971

Сын: Юныс

Отец ребёнка: Касимов Рахимьян Хамматша улы

Смерть
19.10.2017

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