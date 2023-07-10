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Леонтий Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693 ст.

Дата смерти

1749 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693 ст.

Отец: Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шурыгина) Парасковья Александрова

Рождение ребёнка
1732 ст.

Сын: Мирон Леонтьев

Мать ребёнка: (Шурыгина) Парасковья Александрова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Артем Леонтьев

Мать ребёнка: (Шурыгина) Парасковья Александрова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1749 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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