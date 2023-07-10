Леонтий Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693 ст.
Дата смерти1749 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693 ст.
Отец: Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732 ст.
Сын: Мирон Леонтьев
Мать ребёнка: (Шурыгина) Парасковья Александрова
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Артем Леонтьев
Мать ребёнка: (Шурыгина) Парасковья Александрова
Смерть
1749 ст.