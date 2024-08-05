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Поспелов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Поспелов Владимир Яковлевич

Мать: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна

Рождение ребёнка
30.06.1892

Дочь: (Поспелова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна

Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: (Поспелова) Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна

Рождение ребёнка
24.03.1900

Дочь: (Поспелова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна

Смерть
Неизвестно

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