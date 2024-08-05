Поспелов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Поспелов Владимир Яковлевич
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1892
Дочь: (Поспелова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна
Рождение ребёнка
22.03.1895
Дочь: (Поспелова) Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна
Рождение ребёнка
24.03.1900
Дочь: (Поспелова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна
Смерть
Неизвестно