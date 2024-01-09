Фирсова Нинель Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940
Отец: Глотов Захар Андреевич
Мать: Глотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1971
Дочь: Фирсова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Фирсов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Виктор Николаевич