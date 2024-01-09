Фирсова Нинель Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Нинель Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1940

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940

Отец: Глотов Захар Андреевич

Мать: Глотова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1971

Дочь: Фирсова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Фирсов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Виктор Николаевич

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