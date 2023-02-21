Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Семененко Семён Климович

Отец ребёнка: Семененко Клим Ларионович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Семененко София Климовна

Отец ребёнка: Семененко Клим Ларионович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1831.?.1843

Дочь: Семененко Настасья Климовна

Отец ребёнка: Семененко Клим Ларионович

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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