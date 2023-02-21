Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Семененко Клим Ларионович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Семененко София Климовна
Отец ребёнка: Семененко Клим Ларионович
Рождение ребёнка
1831.?.1843
Дочь: Семененко Настасья Климовна
Отец ребёнка: Семененко Клим Ларионович
Смерть
Неизвестно