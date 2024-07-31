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Маслов Ларион

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Маслов Александр

Мать: ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Маслов Федор

Мать ребёнка: ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Маслов Виктор Рекрут С 1830 Г.

Мать ребёнка: ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Маслов Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Маслов Евдоким

Мать ребёнка: ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1829
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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