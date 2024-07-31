Маслов Ларион
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Маслов Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Маслов Федор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Маслов Виктор Рекрут С 1830 Г.
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Маслов Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Маслов Евдоким
Мать ребёнка: ?
Смерть
1829