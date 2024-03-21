Борисова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Неизвестно

Борисова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Нюра Васильевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина Анна Васильевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Нина Васильевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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