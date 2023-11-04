Бороздина Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздина Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.09.1900 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Восприемник у Елисаветы Фёдоровны Досмаровой Вятской губернии Котельнического уезда Спасо-Преображенской волости крестьянская жена (?тётка Агриппины Филатовны???) Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 971 стр 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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