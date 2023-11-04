Бороздина Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.09.1900 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Восприемник у Елисаветы Фёдоровны Досмаровой Вятской губернии Котельнического уезда Спасо-Преображенской волости крестьянская жена (?тётка Агриппины Филатовны???) Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 971 стр 2... Показать все
Смерть
Неизвестно