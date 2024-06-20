Казакова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казаков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович
Степаненки, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Казакова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Казакова Фотинья Васильевна
Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно