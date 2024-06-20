Казакова Мария Тимофеевна Около 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казакова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Казаков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Казаков Осип Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Казаков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович

Степаненки, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Казакова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Казакова Фотинья Васильевна

Отец ребёнка: Казаков Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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