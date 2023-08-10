Родионов Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Фёдор Михайлович

Родионов Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Анна Дмитриевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Захарова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Анна Дмитриевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.