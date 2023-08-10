Родионов Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Захарова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Анна Дмитриевна