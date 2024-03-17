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Фон Таубе Фёдор Иванович

Место рождения

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР

Дата рождения

27.02.1788 ст.

Дата смерти

19.05.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Таубе (Von Budberg) Eleonore Sophie Henriette

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Рождение ребёнка
25.12.1817 ст.

Сын: Фон Таубе Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
03.11.1819 ст.

Сын: Фон Таубе Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Рождение ребёнка
22.04.1834 ст.

Дочь: Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна

Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1837 ст.

Дочь: Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Eleonore Sophie Henriette

Смерть
19.05.1856 ст.
Лиепая, Liepāja

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