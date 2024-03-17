Фон Таубе Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1788 ст.
Дата смерти19.05.1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1817 ст.
Сын: Фон Таубе Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
03.11.1819 ст.
Сын: Фон Таубе Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia
Рождение ребёнка
22.04.1834 ст.
Дочь: Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна
Мать ребёнка: Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1837 ст.
Смерть
19.05.1856 ст.
Лиепая, Liepāja