Шабалдин Артамон Данилович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно