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Шабалдин Артамон Данилович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шабалдин Данил Григорьевич

Мать: Шабалдина Афимья Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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