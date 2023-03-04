Ильинская (Коржовская) Виця Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коржовский Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинский Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинский Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинский Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинский Леонид
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно