Ильинская (Коржовская) Виця Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Коржовская) Виця Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржовский Антон

Мать: Коржовская Бронислава Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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