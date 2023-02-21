Гусев Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1988

Отец: Гусев Николай Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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