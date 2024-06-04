Берестов Андрей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Берестов Матвей Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: (Берестова) Марфа Андреева
Мать ребёнка: Берестова Анна Владимирова
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Берестова Анна Владимирова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1752