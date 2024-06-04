Берестов Андрей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Андрей Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Около 1666 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Берестов Матвей Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Анна Владимирова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: (Берестова) Марфа Андреева

Мать ребёнка: Берестова Анна Владимирова

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Берестов Исак Андреев

Мать ребёнка: Берестова Анна Владимирова

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Берестов Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1752
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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