Дорожкин Михаил
мужской, родился Неизвестно, Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
НЕМОЙ был