Лосев Семён Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1782
Дата смерти09.01.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1782
Отец: Лосев Афанасий Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосев Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1807
Мать ребёнка: Лосев Акулина Ивановна
Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.01.1840