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Лосев Семён Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1782

Дата смерти

09.01.1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

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ПК
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1782

Отец: Лосев Афанасий Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосев Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1807

Сын: Лосев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Лосев Акулина Ивановна

Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.01.1840

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