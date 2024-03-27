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Шишкин Николай Иванович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Шишкин Иван Яковлевич

Мать: Шишкина Варвара Кузьминична

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
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