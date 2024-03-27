Шишкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Шишкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1998