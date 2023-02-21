Нефёдова (Орлова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова (Орлова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.?

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?

Отец: Орлов Михаил Александрович

Мать: Орлова Анастасия Дмитриевна

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