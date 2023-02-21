Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Нефёдова (Орлова) Надежда Михайловна
Нефёдова (Орлова) Надежда Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.?
Пол
Женский
Отец
Орлов Михаил Александрович
1924 г.р.
Мать
Орлова (Герасимова) Анастасия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?
Отец:
Орлов Михаил Александрович
Мать:
Орлова Анастасия Дмитриевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия