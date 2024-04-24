Слободская Ольга Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская Ольга Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободский Тимофей Дмитриевич

Алексеевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободская Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Слободская Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.10.1867 ст.

Сын: Слободский Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
28.10.1867 ( крещен 29.10) ГАВРИИЛ, отец- Тимофей Димитриев Слободской, мать- Ольга Кондратьевна. Восприемники Савелий Николаев Леонов и Христина Алексеева Рубцова ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 17 стр. 62 з... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1869 ст.

Дочь: Ткачева (Слободская) Фотина Тимофеевна

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
14.02.1869 ( крещена 15.02) ФОТИНА, отец- Тимофей Димитриев Слободской, мать- Ольга Кондратова. Восприемники Андрей Рыжков и Фекла Безсонова. Священник Иоанн Романенко, пономарь Максим Поланенко ГАК... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1871 ст.

Сын: Слободский Марк Тимофеевич

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
25 апреля 1871 родился , крещен 26 апреля МАРК. Деревни Владимировки крестьянин Тимофей Димитров Слободский и законная жена его Ольга Кондратова, оба православные ГАОО. Ф.37 Оп. 2 Дело 32 стр. 1892об... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1873 ст.

Сын: Слободский Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
28 февраля 1873 родился, крещен 28 февраля ВАСИЛИЙ. Деревни Владимировки крестьянин Тимофей Димитриев Слободский и его законная жена Ольга Кондратова, оба православные. Восприемник Пелагея Харлампиев... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1875 ст.

Дочь: Слободская Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
19.08.1875 ( крещена 20.08) ВАССА, отец- Тимофей Димитриев Слободской, мать- Ольга Кондратьевна. Восприемники Харитон Косьмин ( Кузьмич) Милютин
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.

Сын: Слободский Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
21.01.1877 ( крещен 22.01) ДИМИТРИЙ, отец- Тимофей Димитриев Слободской, мать- Ольга Кондратьевна. Восприемники Харитон Косьмин Милютин и Пелагея Харлампиевна Слободская | ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 14 с... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.

Дочь: Слободская Харитина Тимофеевна

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
05.09.1878 ( крещена 06.09) ХАРИТИНА, отец- Тимофей Димитриев Слободской, мать- Ольга Кондратьевна. Восприемники Савелий Николаев Леонов и Пелагея Харитонова Слободская ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 14 стр... Показать все
Рождение ребёнка
1890

Сын: Слободский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич

Златополье, Кіровоградська область
Смерть
26.01.1903 ст.
Златополье, Кіровоградська область
Причина смерти: от старости | № 1. умерла 26.01.1903 ( погребена 27.01) Деревни Владимировки приходской церкви крестьянина Тимофея Дмитриева Слободского жена Ольга Кондратьева, 64 лет, от старости | Г... Показать все

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