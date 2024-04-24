Слободская Ольга Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Слободская Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Дочь: Слободская Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Сын: Слободский Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Дочь: Ткачева (Слободская) Фотина Тимофеевна
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Сын: Слободский Марк Тимофеевич
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Сын: Слободский Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Дочь: Слободская Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Сын: Слободский Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Дочь: Слободская Харитина Тимофеевна
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич
Сын: Слободский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Слободский Тимофей Дмитриевич