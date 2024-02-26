Ожегова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

После 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: Балчугова Мария

Отец ребёнка: Ожегов Пётр

Рождение ребёнка
20.04.1914

Дочь: Кузнецова Клавдия

Отец ребёнка: Ожегов Пётр

с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожегов Пётр

Смерть
Неизвестно
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