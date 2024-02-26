Ожегова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Балчугова Мария
Отец ребёнка: Ожегов Пётр
Рождение ребёнка
20.04.1914
Дочь: Кузнецова Клавдия
Отец ребёнка: Ожегов Пётр
с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ожегов Пётр
Смерть
Неизвестно