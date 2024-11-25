(Климова) Дарья Ивановна
женский, родилась 1894, Российская империя
Дети
Климов Александр Иванович1912 г.р.
(Климова) Прасковья Ивановна11.10.1914 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Климов Александр Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Филиппович
Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Филиппович
Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: (Климова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Филиппович
Российская империя