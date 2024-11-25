(Климова) Дарья Ивановна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

(Климова) Дарья Ивановна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1894, Российская империя

Дети
Климов Александр Иванович1912 г.р.
(Климова) Прасковья Ивановна11.10.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя

Рождение ребёнка
1912

Сын: Климов Александр Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Филиппович

Российская империя

Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Филиппович

Российская империя

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: (Климова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Филиппович

Российская империя

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