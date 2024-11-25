Воронин Афонасий Герасимов 10.01.1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронин Афонасий Герасимов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 10.01.1822

умер 11.02.1903

Отец
Ильин Герасим27.02.1796 г.р.
Мать
Петрова Марфа1797 г.р.
Супруги
(Васильева) АннаОколо 1824 г.р.
Дети
Афонасьев Андрей1848 г.р.
Афонасьев Стефан23.10.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1822

Отец: Ильин Герасим

Мать: Петрова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
08.09.1841

Жена: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Афонасьев Андрей

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
23.10.1849

Сын: Афонасьев Стефан

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Воронин Павел Афонасьев

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
07.05.1856

Сын: Воронин Михаил Афонасьев

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
11.04.1859

Дочь: (Афонасьева) Ирина

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
01.03.1861

Сын: Афонасьев Герасим

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Рождение ребёнка
23.08.1864

Сын: Афонасьев Андриан

Мать ребёнка: (Васильева) Анна

Смерть
11.02.1903

Похороны
13.02.1903

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