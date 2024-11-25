Воронин Афонасий Герасимов
мужской, родился 10.01.1822
умер 11.02.1903
ОтецИльин Герасим27.02.1796 г.р.
МатьПетрова Марфа1797 г.р.
Супруги
(Васильева) АннаОколо 1824 г.р.
Дети
Афонасьев Андрей1848 г.р.
Афонасьев Стефан23.10.1849 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1822
Отец: Ильин Герасим
Мать: Петрова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.09.1841
Жена: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Афонасьев Андрей
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
23.10.1849
Сын: Афонасьев Стефан
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
07.05.1856
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
11.04.1859
Дочь: (Афонасьева) Ирина
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
01.03.1861
Сын: Афонасьев Герасим
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Рождение ребёнка
23.08.1864
Сын: Афонасьев Андриан
Мать ребёнка: (Васильева) Анна
Смерть
11.02.1903
Похороны
13.02.1903