Шниткин Мейша Лейб Танхелев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти30.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шниткин Танхум Абрамов
Мать: Шниткина Хана
Бракосочетание
12.02.1898
Жена: Шниткина Рива Завелева
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.
Сын: Шниткин Ерахмиель Лейбович
Мать ребёнка: Шниткина Рива Завелева
Метрическая запись
Рождение ребёнка
07.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Шниткина Рива Завелева
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.
Дочь: Шниткина Хана Лейбовна
Мать ребёнка: Шниткина Рива Завелева
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник, заготовщик
Смерть
30.04.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь