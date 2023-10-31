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Шниткин Мейша Лейб Танхелев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

30.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шниткин Танхум Абрамов

Мать: Шниткина Хана

Бракосочетание
12.02.1898

Жена: Шниткина Рива Завелева

Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.

Сын: Шниткин Ерахмиель Лейбович

Мать ребёнка: Шниткина Рива Завелева

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Метрическая запись
Рождение ребёнка
07.10.1904 ст.

Сын: Шниткин Фишель Лейбович

Мать ребёнка: Шниткина Рива Завелева

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.

Дочь: Шниткина Хана Лейбовна

Мать ребёнка: Шниткина Рива Завелева

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник, заготовщик
Смерть
30.04.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
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