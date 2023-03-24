Ostnik Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиOstnik Johannes

Ostnik Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1913

Дата смерти

26.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1913

Отец: Ostnik Jüri

Мать: Ostnik (Kukmann) Marie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Väljak (Rumessen) Armilde Leonore

Крещение
Около 06.11.1913
Рождение ребёнка
22.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Väljak (Rumessen) Armilde Leonore

Смерть
26.11.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.