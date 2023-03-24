Ostnik Johannes
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1913
Дата смерти26.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1913
Отец: Ostnik Jüri
Мать: Ostnik (Kukmann) Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Около 06.11.1913
Рождение ребёнка
22.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Väljak (Rumessen) Armilde Leonore
Смерть
26.11.1979