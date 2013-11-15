Лобазов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобазов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1937

Дата смерти

15.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1963

Сын: Лобазов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Лобазова Нина Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1965

Дочь: Крупина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Лобазова Нина Александровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1975

Сын: Лобазов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Лобазова Нина Александровна

Смерть
15.11.2013
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