Лобазов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1937
Дата смерти15.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1963
Мать ребёнка: Лобазова Нина Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1965
Дочь: Крупина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Лобазова Нина Александровна
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1975
Сын: Лобазов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Лобазова Нина Александровна
Смерть
15.11.2013